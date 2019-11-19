В России появилась камера, отслеживающая движения водителя за рулем автомобиля

Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, эта камера, прежде всего, фиксирует отвлечение водителя. Она начинает подавать звуковой сигнал, если человек «ухватился за мобильный телефон или начал крутиться». Дитрих отметил, что данный формат позволяет инспектору ГАИ дистанционно видеть, что делает водитель.