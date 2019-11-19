Федеральные власти предложили увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций Жириновского почти в 6 раз

Федеральные власти предложили увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций Владимира Жириновского почти в шесть раз: до 354 миллионов рублей. Об этом говорится в поправках к федеральному бюджету, который во втором чтении будет рассматривать сегодня Государственная дума.

Еще два года назад источники РБК утверждали, что Жириновский обращался к Владимиру путину с просьбой выделить его институту новое помещение В центре Москвы В результате решением правительства он получил 15-этажное здание на Ленинском проспекте.