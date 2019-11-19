Суд в Петербурге продлил на полгода арест бывшего замначальника регионального УФСИН Сергея Мойсеенко

Суд в Санкт-Петербурге продлил на полгода арест бывшего замначальника регионального УФСИН Сергея Мойсеенко. Его обвиняют в получении особо крупной взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2». Мойсеенко также обвиняют в подстрекательстве к убийству.
2019-11-19T08:45:00+03:00
2019-11-19T08:46:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 19 ноября 2019
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