Суд в Петербурге продлил на полгода арест бывшего замначальника регионального УФСИН Сергея Мойсеенко

Суд в Санкт-Петербурге продлил на полгода арест бывшего замначальника регионального УФСИН Сергея Мойсеенко. Его обвиняют в получении особо крупной взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2». Мойсеенко также обвиняют в подстрекательстве к убийству.