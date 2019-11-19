Крупная нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Там обнаружен склад с химическими реактивами. Из незаконного оборота изъято около ста килограммов наркотиков.

Производственные помещения находились в бывшем фермерском хозяйстве. В отношении всех четырех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.