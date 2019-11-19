В результате стрельбы возле супермаркета в штате Оклахома погибли три человека, включая самого стрелка

Мужчина произвел девять выстрелов, в результате чего погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине на парковке. По словам одного из очевидцев, в инцидент вмешался неизвестный мужчина. Он подошел к стрелку, приставил свое оружие к его затылку и приказал прекратить стрельбу. Стрелок тогда сам выстрелил себе в голову. Полиция признала, что в контакт со стрелявшим вступил посторонний человек, но не подтвердила версию событий, изложенную очевидцем. Мотивы нападавшего, а также его имя полиция пока не раскрыла, но правоохранители заявляют, что все трое — и стрелок, и двое его жертв были знакомы.



Эта стрельба стала уже третьей в супермаркетах Уолмарт в этом году. В августе нападавший расстрелял 22 человека в городе Эль Пасо. А за несколько дней до того в Миссисипи двое сотрудников Уолмарта были убиты в результате стрельбы, которую устроил уволенный ранее сотрудник. После Эль Пасо, руководство Уолмарта, в котором свободно продается оружие, приняло решение снять с продажи некоторые виды амуниции для автоматических винтовок и запретило открытое ношение оружия в своих супермаркетах.

Стрельба в Оклахоме стала третьей по США за последние пять дней. Учащийся старшей школы возле Лос Анджелеса открыл стрельбу и убил двоих одноклассников в прошлый четверг, а в воскресенье во Фресно, в Калифорнии в результате стрельбы были убиты четыре человека.