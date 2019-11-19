В кампусе политехнического университета Гонконга остаются около ста человек

Среди них есть несовершеннолетние в возрасте до 18 лет. Власти призвали их сдаться.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание университета и прилегающие улицы, однако штурм пока не начинают.

Глава администрации Гонконга Керри Лэм надеется, что властям удастся мирным путем решить проблему со студентами. Она сообщила, что дала указание полиции решать вопрос «гуманным путем».