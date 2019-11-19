Грузинская оппозиция вновь поставила палатки у здания парламента

Там провели ночь несколько десятков человек. Они настроены решительно, говорят, что по-прежнему будут требовать отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.

Накануне полиция разогнала протестующих силой. Сегодня в тбилисском городском суде будут рассматриваться дела 37 задержанных.