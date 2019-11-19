Украина отвергла новое предложение «Газпрома»

Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что предложенный контракт на транзит газа неприемлем, поскольку он рассчитан только на один год. Киев готов на компромиссы только при заключении долгосрочного контракта.

Напомним, что «Газпром» также предлагает украинской стороне отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и других судебных разбирательств.