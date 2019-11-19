Власти США больше не будут считать строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, таким образом Вашингтон признает реальную ситуацию, сложившуюся в этом районе.
Местные эксперты уже назвали это заявление победой израильского премьера Беньямина Нетаньяху.
США не будут считать строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением права
Власти США больше не будут считать строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, таким образом Вашингтон признает реальную ситуацию, сложившуюся в этом районе.