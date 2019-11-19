В Ашхабаде сегодня впервые за 18 лет пройдет показ иностранной оперы

На сцене Туркменского национального музыкально-драматического театра состоится премьера постановки «Паяцы».

Показ долгожданной постановки, организованный министерством культуры Туркменистана совместно с итальянским посольством, пройдет в рамках третьего Международного театрального фестиваля. Оперу привезет в Ашхабад режиссер Даниэле де Плано, а на сцене выступят итальянские и туркменские артисты. Аккомпанировать будет государственный симфонический оркестр Туркменистана.

AFP называет «Паяцев» первой зарубежной оперой в Туркменистане за последние 18 лет. В 2001 году первый президент страны Сапармурат Ниязов ликвидировал Туркменский театр оперы и балета, государственную филармонию, национальный ансамбль народного танца, а также центр эстрады и циркового искусства. После его смерти в 2006 году запрет на оперу и цирк был отменен, но балет в Туркменистане так и не возродился.

Вход на спектакль «Паяцы» будет свободным.