Суд в Серпухове сегодня рассмотрит иск жителя Екатеринбурга, который пытается оспорить свою смерть через суд

Суд в подмосковном Серпухове сегодня рассмотрит иск жителя Екатеринбурга, который пытается оспорить свою смерть через суд.

Игорь Березин утверждает, что произошла ошибка. По его словам, четыре года назад он потерял в своем родном городе свои документы. Паспорт, как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Березин восстановил, в то время как с карточкой СНИЛС не стал торопиться. При этом в июне 2015 года в Серпухове нашли мертвого мужчину, при котором, как утверждается, был паспорт Березина. По этому документу оформили свидетельство о смерти. Когда же житель Екатеринбурга обратился в Пенсионный фонд, ему отказали, поскольку по базе он числился умершим. В результате Березин просит признать свидетельство о смерти, выданное на его имя, недействительным. Сам он, к слову, как рассказали в Серпуховском городском суде, отбывает срок в тюрьме. Свое исковое заявление Березин прислал по почте.

В подмосковном управлении ЗАГС отметили, что случай, когда истец требует признать его живым, редкий. В то же время там ожидают, что требования Березина будут удовлетворены.