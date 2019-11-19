Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО умирающего генерала СК

Сергея Дубинского обвиняют в получении взятки.

Дубинский больше всего известен по делу против совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Дело впоследствии было закрыто. До СК высокопоставленный следователь был адвокатом у главного фигуранта дела о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Теперь сам вынужден пользоваться услугами защитника.

Его вместе с сообщником обвиняют в получении 5 миллионов рублей взятки за помощь фигурантам дела о хищениях в банке «Русский кредит». У Дубинского, арестованного год назад, за время нахождения в изоляторе развился некроз тазобедренных суставов, рак 4 стадии и глаукома обоих глаз.

Генерал заявил в Мосгорсуде, что его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, при которых запрещено содержать обвиняемых под стражей, передает РБК. Представитель СК на суде необходимость продления ареста объяснил тем, что Дубинский отказывался первоначально признать вину и не сотрудничает со следствием.

Генерал Дубинский утверждает, что вину признал под давлением следователя, а историю с получением взятки называет «провокацией».