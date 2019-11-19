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07:30, 19 ноября 2019

Бывший глава Сибирского отделения РАН намерен подать иск о защите репутации

Академик Александр Асеев сказал, что обратится в суд из-за обысков по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя его дочери. Как передает ТАСС, ученый сейчас живет в этом доме. Накануне силовики провели обыски в новосибирском Академгородке. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс управляющего делами Сибирского отделения Российской академии наук.



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