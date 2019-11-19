В МВД заявили о ликвидации в Подмосковье крупнейшей за последние годы в стране нарколаборатории

В ней ежемесячно производили полторы тонны синтетических наркотиков, сообщили в ведомстве. По его данным, незаконное производство располагалось в Серпуховском районе Подмосковья. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров, передает ТАСС. Полиция задержала трех граждан Украины.