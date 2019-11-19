Акции «Яндекса» выросли накануне на американской бирже Nasdaq на 12% на фоне новостей о новой структуре управления

Будет создан специальный фонд, который выдвинет двух человек в совет директоров и будет участвовать в принятии ряда решений. Это рассказал официальный представитель компании Илья Грабовский.

Фонду будет передана от Сбербанка «золотая акция». Он получит право на согласование сделок по консолидации 10% и более акций в одних руках. Накануне также стало известно, что депутат Антон Горелкин решил отозвать свой законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами, из-за которого акции «Яндекса» ранее рухнули.