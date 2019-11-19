Институту ЛДПР собираются увеличить госсубсидии почти в 6 раз – до 353 миллионов рублей

По данным РБК, такие поправки внесло правительство в проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Госдума сегодня его рассмотрит во втором чтении. Учредителями Института мировых цивилизаций является ЛДПР и лично лидер партии Владимир Жириновский. Издание напоминает, что в 2017 году этот институт получил 15-этажное здание на Ленинском проспекте, которое принадлежало Российской академии наук.