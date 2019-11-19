Сегодня сборная России заканчивает отборочный турнир чемпионата Европы по футболу матчем с командой Сан-Марино

В первой игре, в Саранске россияне забили соперникам 9 мячей. Да и вообще весь отборочный турнир они провели на хорошем уровне. Впечатление смазали поражения от сборной Бельгии, одно из которых, в Петербурге оказалось крупным 1-4. Наши футболисты попробовали себя в открытой игре и расплатились за это издевательскими голами в свои ворота. В матче с Сан-Марино Станислав Черчесов скорее всего основательно освежит состав, чтобы проверить насколько он может доверять тем, кто получал не так много игрового времени. Вероятно с первых минут выйдет Зелимхан Бакаев, который здорово прогрессирует в последнее время. Возможно мы увидим и нападающего Комличенко, выступающего в Чехии, но не сразу. Артем Дзюба претендует на титул лучшего бомбардира отборочного турнира и должен получить шанс забить. Место в воротах с высокой долей вероятности займет кто-то из резервистов.

Отборочный матч Чемпионата Европы между сборными Сан-Марино и России начнется в 22.45. Трансляция на Первом канале.