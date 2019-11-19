Владимир Буковский будет похоронен 19 ноября на Хайгейтском кладбище в Лондоне, перед этим в церкви состоится отпевание, также пройдет небольшая церемония прощания.

Буковского считают одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. Борьбу диссидентов с режимом нельзя называть предательством родины, это стремление отстоять права людей, несмотря на риск и последствия. Об этом Владимир Буковский говорил ранее в эфире «Эха Москвы»:

«Меня много в чем в моей жизни обвиняли, в предательстве никогда не обвиняли. Меня обвиняли в антисоветской деятельности, в подрывной, против Советского Союза и т.д., но в предательстве меня никогда не обвиняли, причем даже официально. Т.е. не было такой статьи по предательству.

Я начал с этой властью бодаться, когда мне было 16 лет. Если бы они, как говорится, сильно постарались, уже давно бы и убили. Когда так долго с этим живешь, то перестаешь об этом думать совершенно. Меня это не интересует. Мое дело – сделать так, как я должен, сказать то, что я думаю. А остальное – от лукавого».

Владимир Буковский умер 27 октября в возрасте 76 лет.