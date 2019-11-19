В Тбилиси продолжаются протесты

Сторонники оппозиции требуют отставки правительства и назначения внеочередных выборов.

Переход от смешанной к пропорциональной системе выборов – этого требует оппозиция еще с июня, когда в Грузию приезжал российский депутат Сергей Гаврилов, чье выступление спровоцировало волну протестов. Под давлением правящая партия «Грузинская мечта» пошла на уступки, пообещав, что в конституцию внесут поправку о проведении парламентских выборов в следующем году по партийным спискам. Голосование по этому вопросу состоялось на прошлой неделе – инициатива не набрала нужное количество голосов. Это объединило оппозицию, она потребовала отставки правительства. В воскресенье тысячи человек вышли в центр Тбилиси. Демонстранты заблокировали все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов, разбили палаточный лагерь. Люди дежурили у здания и ночью. Накануне днем силовики начали разгон протестующих, против них применили водометы, лагерь разобрали, после чего парламент возобновил работу. В заседании приняли участие только депутаты от правящее партии, парламентарии от оппозиции объявили бойкот.

При разгоне митинга в Тбилиси пострадали три человека. Почти два десятка участников протеста задержаны.