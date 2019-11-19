Прокурор просит о пожизненном сроке четырём обвиняемым в теракте в метро Петербурга

Остальным обвинение запросило не менее восьми лет колонии.

Пожизненный срок по версии прокуратуры должны получить Аброр и Акрам Азимовы, а также Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы. По версии следствия, они сыграли главную роль в подготовке теракта. Обвинение считает, что именно старший Азимов получил деньги на взрыв у участника международной террористической организации в Турции, а младший инструктировал смертника. Еще шестерых обвиняемых прокурор попросил отправить в колонию на 27 лет. В то же время все 11 подсудимых отрицают свою вину. Некоторые из них говорят о том, что сотрудники ФСБ пытали их для того, чтобы выбить нужные показания. Адвокат четырёх обвиняемых Марат Сагитов считает, что в доводах прокурора есть неточности.

Шохиста Каримова, единственная женщина среди обвиняемых, перед началом сегодняшнего заседания показала журналистам рукописный плакат. На листе бумаги она написала, что считает процесс подставой, и поблагодарила петербуржцев за помощь. Во время выступления прокурора, который запрашивал реальные сроки обвиняемым Каримова упала в обморок, в суд вызвали скорую, сейчас объявлен перерыв.

Напомним, взрыв в Петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года. Вместе со смертником на месте погибли 16 человек. Ещё более 60 пострадали.