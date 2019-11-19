ЕСПЧ сегодня опубликует решение по жалобам фигурантов «болотного дела» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов надеется, что позиция Страсбургского суда послужит пересмотру дела.



По обвинению в организации беспорядков в мае 2012 года на Болотной площади Удальцов и Развозжаев получили по 4,5 года колонии.

Другие фигуранты были осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии. Несколько фигурантов были амнистированы, а один проходит принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что столкновения были спровоцированы полицией.