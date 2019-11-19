Власти Турции пригрозили новой военной операцией в Сирии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Вашингтон не выполнили все договоренности. По словам министра, курдские вооруженные формирования должны покинуть приграничные районы на северо-востоке Сирии, в противном случае, Турция возобновит против них боевые действия, передает агентство «Рейтер».
2019-11-19T06:44:00+03:00
2019-11-19T06:47:35+03:00
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06:44, 19 ноября 2019
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