Власти Турции пригрозили новой военной операцией в Сирии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Вашингтон не выполнили все договоренности. По словам министра, курдские вооруженные формирования должны покинуть приграничные районы на северо-востоке Сирии, в противном случае, Турция возобновит против них боевые действия, передает агентство «Рейтер».