Суд в Благовещенске арестовал на два месяца охранника колледжа, где студент устроил стрельбу

По версии следствия, сотрудник ЧОПа Олег Ермолов впустил молодого человека с оружием. Обвиняемый в суде сказал, что все сделал по инструкции и вину не признает, передает Интерфакс. Трагедия произошла в четверг. 19-летний студент открыл огонь в колледже. Он убил сверстника, ранил трех человек и покончил с собой. Сегодня занятия в колледже возобновились.