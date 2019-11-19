Суд в Благовещенске арестовал на два месяца охранника колледжа, где студент устроил стрельбу

По версии следствия, сотрудник ЧОПа Олег Ермолов впустил молодого человека с оружием. Обвиняемый в суде сказал, что все сделал по инструкции и вину не признает, передает Интерфакс. Трагедия произошла в четверг. 19-летний студент открыл огонь в колледже. Он убил сверстника, ранил трех человек и покончил с собой. Сегодня занятия в колледже возобновились.
2019-11-19T06:44:00+03:00
2019-11-19T06:46:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539771-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:44, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...