На юге Японии нашли предмет, похожий на топливный стержень для атомной электростанции

Его обнаружили в небольшом городе Миякодзима на острове Окинава. Как сообщает агентство «Киодо», были вызваны военные, которые проверяют, была ли утечка радиации. На данный момент непонятно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень – АЭС на Окинаве нет.