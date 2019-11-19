На юге Японии нашли предмет, похожий на топливный стержень для атомной электростанции

Его обнаружили в небольшом городе Миякодзима на острове Окинава. Как сообщает агентство «Киодо», были вызваны военные, которые проверяют, была ли утечка радиации. На данный момент непонятно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень – АЭС на Окинаве нет.
2019-11-19T05:06:00+03:00
2019-11-19T05:10:06+03:00
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05:06, 19 ноября 2019
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