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05:06, 19 ноября 2019

На юге Японии нашли предмет, похожий на топливный стержень для атомной электростанции

Его обнаружили в небольшом городе Миякодзима на острове Окинава. Как сообщает агентство «Киодо», были вызваны военные, которые проверяют, была ли утечка радиации. На данный момент непонятно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень – АЭС на Окинаве нет.



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