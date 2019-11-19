Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за смену позиции США относительно израильских поселений

Вашингтон больше не будет считать их нарушением международного права, сообщил накануне госсекратарь Майк Помпео. Речь идет о строительстве Израилем поселений на палестинских территориях. Вскоре после заявления Помпео американское посольство в Израиле предупредило об угрозе атак на граждан США.
2019-11-19T05:06:00+03:00
2019-11-19T05:06:46+03:00
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05:06, 19 ноября 2019
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