Беньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за смену позиции США относительно израильских поселений

Вашингтон больше не будет считать их нарушением международного права, сообщил накануне госсекратарь Майк Помпео. Речь идет о строительстве Израилем поселений на палестинских территориях. Вскоре после заявления Помпео американское посольство в Израиле предупредило об угрозе атак на граждан США.