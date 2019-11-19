Лидер республиканцев в Сенате США призвал Дональда Трампа поддержать протестующих в Гонконге

Митч Макконнелл заявил, что эта тема должна стать ключевой на переговорах с Китаем. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю. Демонстранты строят баррикады, используют самодельные катапульты для бутылок с зажигательной смесью, а также стреляют из луков. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы.