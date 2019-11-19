Премьер-министры России и Белоруссии сегодня проведут заседание совета министров союзного государства

Ожидается, что Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят планы по экономической интеграции двух стран. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы по этому вопросу, если они будут противоречить Конституции страны. Лукашенко также предложил России заплатить Минску за охрану границ.