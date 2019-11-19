Премьер-министры России и Белоруссии сегодня проведут заседание совета министров союзного государства

Ожидается, что Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят планы по экономической интеграции двух стран. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы по этому вопросу, если они будут противоречить Конституции страны. Лукашенко также предложил России заплатить Минску за охрану границ.
2019-11-19T05:05:00+03:00
2019-11-19T05:05:38+03:00
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05:05, 19 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять