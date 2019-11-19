Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вновь победили сборную Хорватии на Кубке Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Соперниками россиян были Иван Додиг и Никола Мектич. Итоговый счет в противостоянии после трех игр стал 3-0 в пользу команды России. Соревнования проходят в Испании. Россияне сегодня сыграют с хозяевами теннисного турнира.
2019-11-19T04:05:00+03:00
2019-11-19T04:05:43+03:00
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04:05, 19 ноября 2019
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