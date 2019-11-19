Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев вновь победили сборную Хорватии на Кубке Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Соперниками россиян были Иван Додиг и Никола Мектич. Итоговый счет в противостоянии после трех игр стал 3-0 в пользу команды России. Соревнования проходят в Испании. Россияне сегодня сыграют с хозяевами теннисного турнира.