В Курганской области произошел пожар в бактериологической лаборатории

Сотрудники МЧС приехали тушить огонь в село Шатрово. В ведомстве сообщили, что горела кровля здания на площади 150 квадратных метров. Ее потушили, пострадавших нет. Как передает «Интерфакс», в этой лаборатории проводили исследования для местной санитарно-эпидемиологической станции.
2019-11-19T04:04:00+03:00
2019-11-19T04:05:06+03:00
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04:04, 19 ноября 2019
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