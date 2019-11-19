В Курганской области произошел пожар в бактериологической лаборатории

Сотрудники МЧС приехали тушить огонь в село Шатрово. В ведомстве сообщили, что горела кровля здания на площади 150 квадратных метров. Ее потушили, пострадавших нет. Как передает «Интерфакс», в этой лаборатории проводили исследования для местной санитарно-эпидемиологической станции.