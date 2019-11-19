В Кремле подтвердили, что Владимир Путин поручил построить мост через реку Лену в районе Якутска

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. О необходимости постоянного транспортного сообщения через реку Лену давно говорят власти Якутии. В 2014 году строительство отложили ради возведения моста через Керченский пролив.
2019-11-19T04:04:00+03:00
2019-11-19T04:04:46+03:00
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04:04, 19 ноября 2019
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