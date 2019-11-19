Власти Украины не считают возврат Россией кораблей актом доброй воли

Министр обороны страны Андрей Загороднюк заявил, что государство-агрессор выполнило майское решение Международного морского трибунала, цитирует «Интерфакс». Россия передала Украине два артиллерийских катера и буксир накануне днем. Корабли были задержаны со стрельбой в Керченском проливе год назад, якобы за нарушение границы. Моряков отправили в СИЗО. Они вернулись на родину в сентябре, в рамках двустороннего обмена.
2019-11-19T04:04:00+03:00
2019-11-19T04:04:25+03:00
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04:04, 19 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять