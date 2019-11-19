Суд в Благовещенске отправил в СИЗО охранника колледжа, где студент устроил стрельбу

Сотрудник ЧОПа Олег Ермолов обвиняется в том, что впустил молодого человека с оружием. Подсудимый сказал в суде, что все сделал по инструкции и вину не признает, передает «Интерфакс».В суде отметили, что у обвиняемого есть непогашенная судимость за особо тяжкое преступление. Статью, по которой он был осужден, не назвали.

На прошлой неделе в четверг 19-летний студент открыл огонь в колледже. Он убил сверстника, ранил трех человек и покончил с собой. Сегодня занятия в колледже возобновились.