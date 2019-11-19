Владимир Путин увеличил пособия для призеров Олимпийских игр, которые вышли на пенсию

Обладатели серебряных и бронзовых медалей ежемесячно получают 24 и 18 тысяч рублей соответственно. С 1 января размер стипендий вырастет до 39 и 30 тысяч, передает ТАСС.
2019-11-19T03:05:00+03:00
2019-11-19T03:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 19 ноября 2019
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