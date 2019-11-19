Ни по линии туроператоров, ни самостоятельных путешественников, сказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Накануне Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Ирак. В стране с начала октября не прекращаются акции протеста с требованиями отставки правительства.
В Ираке, где обострилась ситуация, нет российских туристов
Ни по линии туроператоров, ни самостоятельных путешественников, сказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.