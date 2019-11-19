Уголовное дело по факту аварии на шахте «Северная» в республике Коми направлено в суд.

Как сообщили в Следственном комитете, в качестве обвиняемых привлечены 14 человек. В результате ЧП в 2016 году погибли 36 горняков и еще 17 пострадали.
2019-11-19T03:04:00+03:00
2019-11-19T03:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 19 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять