В Благовещенске возобновили занятия в колледже, где студент открыл стрельбу

При этом корпус, где произошла трагедия, закрыт, а в остальных усилены меры безопасности, рассказали ТАСС в учебном заведении. Инцидент произошел утром в четверг. 19-летний студент застрелил ровесника, ранил еще троих студентов и покончил с собой.