В Благовещенске возобновили занятия в колледже, где студент открыл стрельбу

При этом корпус, где произошла трагедия, закрыт, а в остальных усилены меры безопасности, рассказали ТАСС в учебном заведении. Инцидент произошел утром в четверг. 19-летний студент застрелил ровесника, ранил еще троих студентов и покончил с собой.
2019-11-19T03:03:00+03:00
2019-11-19T03:04:13+03:00
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03:03, 19 ноября 2019
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