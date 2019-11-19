Турция может начать новую военную операцию на севере Сирии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США еще не выполнили все договоренности. По его словам, отряды курдов, которые Анкара считает террористами, должны покинуть приграничные районы на северо-востоке Сирии, в противном случае, Турция возобновит против них боевые действия, передает агентство «Рейтер».