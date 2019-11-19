Турция может начать новую военную операцию на севере Сирии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США еще не выполнили все договоренности. По его словам, отряды курдов, которые Анкара считает террористами, должны покинуть приграничные районы на северо-востоке Сирии, в противном случае, Турция возобновит против них боевые действия, передает агентство «Рейтер».
2019-11-19T03:03:00+03:00
2019-11-19T03:03:51+03:00
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03:03, 19 ноября 2019
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