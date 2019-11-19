Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 7:3. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг. Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который состоится в Канаде в марте.
2019-11-19T02:13:00+03:00
2019-11-19T02:14:16+03:00
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02:13, 19 ноября 2019
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