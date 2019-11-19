Посольство США в Израиле предупредило об угрозе атак на американцев

Это связано с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон более не считает израильские поселения на палестинских территориях нарушающими международное право. В целях безопасности госслужащим США запрещены поездки на Западный берег реки Иордан, а также в Старый город Иерусалима.
2019-11-19T02:12:00+03:00
2019-11-19T02:12:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 19 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять