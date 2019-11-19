Посольство США в Израиле предупредило об угрозе атак на американцев

Это связано с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон более не считает израильские поселения на палестинских территориях нарушающими международное право. В целях безопасности госслужащим США запрещены поездки на Западный берег реки Иордан, а также в Старый город Иерусалима.