Россияне менее чем за сутки пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

Это сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано. Как передает агентство ANSA, в дипмиссии пояснили, что средства перевели российские топ-менеджеры, а сбор пожертвований для широкой публики будет запущен сегодня. На прошлой неделе из-за проливных дождей и сезонных погодных условий исторический центр Венеции оказался полностью затоплен.