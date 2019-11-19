Россияне менее чем за сутки пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

Это сообщил итальянский посол в России Паскуале Терраччано. Как передает агентство ANSA, в дипмиссии пояснили, что средства перевели российские топ-менеджеры, а сбор пожертвований для широкой публики будет запущен сегодня. На прошлой неделе из-за проливных дождей и сезонных погодных условий исторический центр Венеции оказался полностью затоплен.
2019-11-19T02:05:00+03:00
2019-11-19T02:09:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539705-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять