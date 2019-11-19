Спецборт МЧС вечером доставил из Ирака более 30 российских детей, которые были в тюрьмах и приютах

Их передали родственникам, сказала «Интерфаксу» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Возраст детей – от года до 9 лет. Как они оказались без родителей в Ираке, не поясняется. Возможно, это дети россиян, которые примкнули в этой стране к террористам.