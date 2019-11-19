Спецборт МЧС вечером доставил из Ирака более 30 российских детей, которые были в тюрьмах и приютах

Их передали родственникам, сказала «Интерфаксу» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Возраст детей – от года до 9 лет. Как они оказались без родителей в Ираке, не поясняется. Возможно, это дети россиян, которые примкнули в этой стране к террористам.
2019-11-19T02:04:00+03:00
2019-11-19T02:05:03+03:00
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02:04, 19 ноября 2019
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