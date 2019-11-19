Правительство предложило увеличить субсидии институту Владимира Жириновского почти в 6 раз

Дотации должны вырасти с 60 миллионов до 353 миллионов рублей. Как сообщает РБК, об этом говорится в поправках к федеральному бюджету на ближайшие три года, законопроект о котором Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении. Издание напоминает, что учредителями Института мировых цивилизаций является ЛДПР и лично лидер партии Владимир Жириновский. По сведениям РБК, в 2017 году этот институт получил от федеральных властей 15-этажное здание на Ленинском проспекте, которое принадлежало Российской академии наук.
2019-11-19T02:04:00+03:00
2019-11-19T02:04:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2539701-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 19 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять