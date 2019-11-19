Правительство предложило увеличить субсидии институту Владимира Жириновского почти в 6 раз

Дотации должны вырасти с 60 миллионов до 353 миллионов рублей. Как сообщает РБК, об этом говорится в поправках к федеральному бюджету на ближайшие три года, законопроект о котором Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении. Издание напоминает, что учредителями Института мировых цивилизаций является ЛДПР и лично лидер партии Владимир Жириновский. По сведениям РБК, в 2017 году этот институт получил от федеральных властей 15-этажное здание на Ленинском проспекте, которое принадлежало Российской академии наук.