Сборная Италии по футболу разгромила команду Армении со счетом 9:1

Это самое крупное поражение в истории армянского футбола. В других матчах отборочного турнира чемпионата Европы с крупным счетом завершилась встреча команд Испании и Румынии – 5:0 в пользу испанцев.
2019-11-19T01:08:00+03:00
2019-11-19T01:08:33+03:00
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01:08, 19 ноября 2019
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