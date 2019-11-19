В России перерабатывается меньше 2% использованных батареек

Такие данные привел на круглом столе ОНФ глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, ежегодно выбрасываются 20 тысяч тонн батареек, которые считаются весьма опасными отходами. В этой связи предлагается размещать контейнеры для сбора отработанных элементов питания рядом с жилыми домами, передает ТАСС.
2019-11-19T01:07:00+03:00
2019-11-19T01:08:06+03:00
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01:07, 19 ноября 2019
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