В России перерабатывается меньше 2% использованных батареек

Такие данные привел на круглом столе ОНФ глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, ежегодно выбрасываются 20 тысяч тонн батареек, которые считаются весьма опасными отходами. В этой связи предлагается размещать контейнеры для сбора отработанных элементов питания рядом с жилыми домами, передает ТАСС.