Сайты, которые нарушают закон о персональных данных, будут блокировать без решения суда

Операторы связи обязаны незамедлительно перекрывать к ним доступ после уведомления от Роскомнадзора. Как передает ТАСС, накануне было опубликовано соответствующее постановлении правительства.
2019-11-19T01:07:00+03:00
2019-11-19T01:07:33+03:00
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01:07, 19 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять