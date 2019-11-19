Парламент Грузии накануне вечером возобновил работу после разгона протестующих

Спикер парламента Арчил Талаквадзе продемонстрировал депутатам цепи и замок, которыми демонстранты закрыли двери здания. Полицейский спецназ применил против протестующих, которые блокировали все входы в парламент, водометы и слезоточивый газ. Как передает портал «Новости-Грузия», несколько человек получили травмы, один полицейский и двое гражданских лиц были госпитализированы. Были задержаны 18 человек. Грузинская оппозиция на прошлой неделе объявила бессрочную акцию протеста из-за того, что не был принят законопроект о проведении в следующем году парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.
2019-11-19T01:06:00+03:00
2019-11-19T01:07:13+03:00
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01:06, 19 ноября 2019
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