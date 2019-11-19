Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО генерала СК, у которого четвертая стадия рака

Бывший сотрудник Следственного комитета Сергей Дубинский заявил, что за время нахождения в изоляторе лишился возможности самостоятельно ходить. Как передает РБК, накануне он попросил перевести его под домашний арест, но судья Анатолий Королев в этом отказал. Дубинского обвиняют в получении взятки в 5 миллионов рублей.

Издание отмечает, что самым громким его расследованием было дело в отношении совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, которому обвинили в оказании ненадлежащих услуг в связи с терактом в 2011 году. Но через 5 лет дело против Каменщика было закрыто за отсутствием состава преступления.