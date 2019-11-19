Временный президент Боливии отменила поездку по стране на фоне информации о готовящемся покушении

Министр внутренних дел рассказал местному информагентству, что посещение Жанин Аньес своей малой родины пришлось отменить, так как это касается национальной безопасности. Других подробностей он не привел.

Власть в Боливии сменилась на позапрошлой неделе. После массовых протестов президент страны Эво Моралес и вслед за ним почти все высшее руководство ушли в отставку. Уличные беспорядки начались на фоне публикации данных о прошедших выборах главы государства. Моралес, правивший почти 14 лет, снова одержал на них победу.