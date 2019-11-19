В Конгрессе США сегодня начнется вторая неделя слушаний в рамках дела о возможном импичменте президента Трампа

Его обвиняют в давлении на украинские власти с целью расследования деятельности одного из его главных политических соперников – бывшего вице-президента Джо Байдена.

Американская палата представителей намерена в открытом режиме заслушать восьмерых свидетелей. Это бывшие и нынешние правительственные чиновники. Центральной фигурой слушаний, как ожидается, станет посол США в ЕС Гордон Сондленд – его выступление запланировано на среду. Демократы считают, что он играл ключевую роль в переговорах между Белым домом и Киевом. Изначально Сондланд отрицал, что администрация США использовала принцип «услуга за услугу». Однако затем американский посол в ЕС изменил свои показания. В них дипломат утверждает, что Вашингтон предлагал возобновить военную помощь Киеву только при личном согласии украинского президента Владимира Зеленского начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. На слушаниях в нижней палате Конгресса, помимо прочего, также появится бывший спепредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

Сам Трамп ранее назвал проходящие в Палате представителей слушания по его импичменту «фейковыми». Давление на Киев с целью расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера американский президент также отрицает.