Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко ушел в отставку

По некоторым данным, это может быть связано с его решением запретить устно комментировать работу ФСИН. Валерий Максименко написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал агентству «Интерфакс» правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он выразил надежду на то, что курс на открытость ФСИН, который взял Максименко в своей работе, будет продолжен. Информацию о том, что чиновник подал рапорт об отставке подтвердил член столичной ОНК Александр Хуруджи. По его данным, это решение связано с ротацией, проводимой новым главой ФСИН Алексеем Калашниковым. Подписано ли заявление руководством, пока неизвестно. С приходом в службу Калашникова связывает отставку Максименко и издание Daily Storm, которое первым со ссылкой на источники сообщило об этом. Об увольнении замглавы ФСИН стало известно спустя три дня после того, как он заявил, что ему стыдно комментировать происходящее в некоторых колониях, и поэтому теперь журналистам за официальной позицией ведомства следует обращаться в пресс-службу.

ЗА последние полтора года ФСИН неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за новостей о пытках заключенных. По этим фактам было возбуждено несколько уголовных дел.